В Рязани сотрудников МУПов попросили добровольно перечислить жителям Донбасса однодневный заработок
Руководству предприятий поручили составить список сотрудников, кто согласился перевести деньги.
В Рязани сотрудников МУПов попросили добровольно перечислить жителям Донбасса однодневный заработок. Об этом пишет
В рязанские муниципальные предприятия направили документ, согласно которому сотрудникам предлагают добровольно организовать пожертвования для жителей ЛДНР.
При этом руководству предприятий поручили составить список сотрудников, кто согласился перевести деньги.