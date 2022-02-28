В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Евгений Федиов
Рязанец недавно отметил 102 день рождения, но не смог справиться с коронавирусом.
В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Евгений Сергеевич Федиов. Об этом на
Она отметила, что рязанец недавно отметил 102 день рождения, но не смог справиться с коронавирусом.
«Родные вместе с врачами боролись за его жизнь, он сам боролся, но время пришло…», — написала Волкова.
Она выразила сожаления в связи с кончиной ветерана.
«На всю мою жизнь запомнила секрет долголетия Евгения Сергеевича: „Никому и никогда не желать зла“, это так важно в наше сложное и тревожное время», — отметила депутат.