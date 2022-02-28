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В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Евгений Федиов
Рязанец недавно отметил 102 день рождения, но не смог справиться с коронавирусом.

В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной Евгений Сергеевич Федиов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила депутат гордумы Елена Волкова.

Она отметила, что рязанец недавно отметил 102 день рождения, но не смог справиться с коронавирусом.

«Родные вместе с врачами боролись за его жизнь, он сам боролся, но время пришло…», — написала Волкова.

Она выразила сожаления в связи с кончиной ветерана.

«На всю мою жизнь запомнила секрет долголетия Евгения Сергеевича: „Никому и никогда не желать зла“, это так важно в наше сложное и тревожное время», — отметила депутат.