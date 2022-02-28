В Рязани полицейские задержали прончанина, который уклонялся от обязательных работ
Мужчину задержали около автовокзала «Центральный».
В Рязани полицейские задержали прончанина, который уклонялся от обязательных работ. Об этом
Сотрудники ППС задержали 42-летнего жителя Пронского района около автовокзала «Центральный». Мужчину доставили в отдел для оформления протокола об административном правонарушении.
Во время оформления документов полицейские выяснили, что мужчина скрывается от органов исполнения наказания.
Суд назначил прончанину обязательные работы по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Но мужчина наказание не исполняет, а также скрывается от органов ФСИН.
Злоумышленника передали инициаторам розыска.