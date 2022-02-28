В Рязани поймали 15-летнего подростка на «шестерке»
Машину заметили на улицах города. Манера езды водителя показалась опасной полицейским.
В Рязани остановили 15-летнего подростка, который управлял автомобилем «ВАЗ-2106». Об этом сообщила
Отмечается, что машину заметили на улицах города. Манера езды водителя показалась опасной полицейским.
Оказалось, что за рулем 15-летний подросток, который «ни в коем случае не мог иметь права управления автомобилем».
«Подобное опасное вождение при отсутствии необходимых знаний и навыков могло привести к серьезным ДТП», — отметили в УМВД.
Подростка передали сотрудникам по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Московскому району города Рязани.