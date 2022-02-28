В Рязани поймали 15-летнего подростка на «шестерке»

Машину заметили на улицах города. Манера езды водителя показалась опасной полицейским.

В Рязани остановили 15-летнего подростка, который управлял автомобилем «ВАЗ-2106». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что машину заметили на улицах города. Манера езды водителя показалась опасной полицейским.

Оказалось, что за рулем 15-летний подросток, который «ни в коем случае не мог иметь права управления автомобилем».

«Подобное опасное вождение при отсутствии необходимых знаний и навыков могло привести к серьезным ДТП», — отметили в УМВД.

Подростка передали сотрудникам по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Московскому району города Рязани.