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В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Щацком районе
В аварии погибли водители SsangYong и Audi. Шесть человек получили травмы.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности смертельной аварии в Шацком районе.

ДТП произошло в воскресенье, 27 февраля, в 13:50 на 346-м километре трассы М5 «Урал». 49 -летняя женщина на SsangYong не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Audi, которым управлял 54-летний мужчина, и Ford Focus, под управлением 26-летнего водителя. После этого SsangYong столкнулся с «ГАЗелью», которой управлял 33-летний водитель.

В аварии погибли водители SsangYong и Audi. Шесть человек получили травмы: 50-летний пассажир SsangYong, 46-летний и восьмилетний пассажиры Audi, водитель, 26-летний и двухлетний пассажиры Ford. Пострадавшим оказали медицинскую помощью

Проводится проверка.

Видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы.