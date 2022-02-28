Минобороны: в военной операции на Украине не участвуют срочники

В ведомстве отметили, что в военной операции принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту.

В Минобороны заявили, что в военной операции на Украине не участвуют срочники. Об этом пишет РБК .

В ведомстве отметили, что в военной операции принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту.

О специальной военной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

В понедельник, 28 февраля, в Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегации.