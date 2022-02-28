В двух классах одной из рязанских школ приостановили обучение из-за карантина
Более 20 процентов учащихся не пришли на занятия из-за того, что заболели ОРВИ.
В двух классах одной из рязанских школ приостановили обучение из-за карантина. Об этом в понедельник, 28 февраля, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.
Более 20 процентов учащихся не пришли на занятия из-за того, что заболели ОРВИ. В классах приостановили учебный процесс.
Все остальные учебные заведения Рязанской области продолжают работу.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области изменили правила ухода образовательных учреждений на карантин.