\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-1°
Втр, 01
-2°
Срд, 02
-2°
ЦБ USD 83.55 -3.38 26/02
ЦБ EUR 93.6 -4.17 26/02
Нал. USD 91 / 150 11:13
Нал. EUR 101 / 160 11:13
Новости
Публикации
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 227
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 086
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
11 343
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
21 февраля 14:21
5 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила юношу
Авария произошла на улице Дзержинского. Пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.

В центре Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила юношу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 26 февраля, в 19:50 на улице Дзержинского около дома № 64.

20-летний рязанец на Ford Fusion наехал на 18-летнего жителя Шацкого района. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.