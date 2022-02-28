В центре Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила юношу
Авария произошла на улице Дзержинского. Пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.
В центре Рязани на пешеходном переходе иномарка сбила юношу. Об этом
Авария произошла в субботу, 26 февраля, в 19:50 на улице Дзержинского около дома № 64.
20-летний рязанец на Ford Fusion наехал на 18-летнего жителя Шацкого района. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.