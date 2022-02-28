В Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины

Переговоры были запланированы на утро понедельника, 28 февраля.

В Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины. Об этом пишет РИА Новости .

Российскую делегацию представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В украинскую делегацию входят: министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что украинская сторона два раза отказывалась от проведения встречи на территории Белоруссии. Переговоры были запланированы на утро понедельника, 28 февраля.