Сбербанк опроверг данные о запрете снимать деньги со счетов
Ранее появилась информация, что Сбербанк запретил снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.
Сбербанк опроверг данные о запрете снимать деньги со счетов. Об этом сообщается в официальном
Ранее появилась информация, что Сбербанк запретил снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.
«Сбербанк продолжает выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент», — говорится в сообщении.