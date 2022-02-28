Рязанская делегация презентовала шоу-рум в Армении

Мобильный шоу-рум будет открыт в Ереване до 15 апреля. В нем представлено: 62 производственные компании Рязанской области и более 700 единиц товара. Также в шоу-руме предусмотрена переговорная зона для проведения ВКС с рязанскими предприятиями.

В понедельник, 28 февраля, в Армении начала работать делегация из Рязанской области. Она приехала в республику по поручению губернатора Николая Любимова.

Возглавляет бизнес-миссию зампред регионального правительства Артем Никитин. После встречи с советником-посланником посольства Россиии в Армении Максимом Селезневым, на которой обсудили продвижение продукции рязанских производителей и меры поддержки инвесторов в Рязанской области, рязанская делегация презентовала в Ереване шоу-рум.Вначале Артем Никитин провел экскурсию по шоу-руму и презентовал потенциал Рязанской области.

«Кто-то из вас, возможно, уже бывал у нас в гостях. Кто-то, возможно, захочет сделать это после нашей сегодняшней встречи. Надеюсь, будут и те, кто приедет к нам как деловой партнер. Или найдет их в лице тех предпринимателей, которые привезли в Ереван, в этот шоу-рум, свою продукцию», — сказал во вступительном слове Никитин.

Мобильный шоу-рум будет открыт в Ереване до 15 апреля. В нем представлено: 62 производственные компании Рязанской области и более 700 единиц товара. Также в шоу-руме предусмотрена переговорная зона для проведения ВКС с рязанскими предприятиями.

«Опыт реализации таких проектов у нас уже есть, два шоу-рума в Алматы и Ташкенте. Проект очень эффективный. Мы уверены, что любой предприниматель, любая компания смогут найти здесь ту продукцию, которая ей будет интересна для дальнейшего развития своей организации. Открывая шоу-рум в Армении, мы даем мощный старт, начало более плотного сотрудничества между Рязанской областью и всей Республикой Армении. Надеемся, что каждый день здесь будут проходить встречи и эта площадка станет местом эффективных коммуникаций, взаимовыгодных и полезных для всех контрактов», — прокомментировал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

По словам и.о. вице-президента ТАП Республики Армении Карена Иванова, Рязанская область сильна в экономическом плане, судя по 12 направлениям, представленным в шоу-руме, а также интересна Армении множествами различных производителей.