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Рязанец получил семь лет тюрьмы за поджог сожительницы
В ходе ссоры мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук третьей степени и умерла в больнице.

Рязанец получил семь лет тюрьмы за поджог сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В августе 2020 года сожители поссорились из-за ревности. Нетрезвый 38-летний рязанец облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук третьей степени 35 процентов поверхности тела.

До 1 февраля 2021 года пострадавшая пыталась лечиться самостоятельно, а после обратилась в больницу. Врачи не смогли ее спасти и в конце марта женщина умерла в больнице от ожогов.

Против ее сожителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд назначил мужчине семь лет колонии строгого режима.