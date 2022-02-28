Рязанец получил семь лет тюрьмы за поджог сожительницы
В ходе ссоры мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук третьей степени и умерла в больнице.
Рязанец получил семь лет тюрьмы за поджог сожительницы. Об этом
В августе 2020 года сожители поссорились из-за ревности. Нетрезвый 38-летний рязанец облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук третьей степени 35 процентов поверхности тела.
До 1 февраля 2021 года пострадавшая пыталась лечиться самостоятельно, а после обратилась в больницу. Врачи не смогли ее спасти и в конце марта женщина умерла в больнице от ожогов.
Против ее сожителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Суд назначил мужчине семь лет колонии строгого режима.