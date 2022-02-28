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Рязанцы продолжат пользоваться банкоматами и интернет-банками
РЗН. инфо собрал всю доступную информацию по этим вопросам: клиенты каких банков более свободны в своих действиях, а каким придется искать обходные пути для операций. Читайте в разделе «Публикации».

Европейский союз и США еще 27 февраля договорились о введении санкций против Банка России. Утром 28 февраля стало известно, что эти санкции касаются управления резервами и активами Центробанка, расположенными за рубежом.

В самой России банковская система работает. Однако рязанцы беспокоятся, смогут ли они обналичить нужные суммы со счетов, поменять валюту, сделать переводы и платежи через интернет, к чему привыкли в последние годы.

РЗН. инфо собрал всю доступную информацию по этим вопросам: клиенты каких банков более свободны в своих действиях, а каким придется искать обходные пути для операций. Подробности читайте в разделе «Публикации».