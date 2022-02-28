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Рязанцы приняли участие во флешмобе в поддержку военной операции на Донбассе
Жители села Поляны Рязанского района выложили в сеть фото, где наклеили на окна домов и машин букву Z.

Рязанцы приняли участие во флешмобе в поддержку военной операции на Донбассе. Информация об этом появилась в соцсетях в понедельник, 28 февраля.

Жители села Поляны Рязанского района выложили в сеть фото, где наклеили на окна домов и машин букву Z.

Ранее в СМИ появились фото российской военной техники с нанесенной белой краской на борта буквы Z. Как пишет Life.ru, среди пользователей возникло несколько версий «расшифровки» символа: Z значит «запад», направление в котором двигается военная техника (но запад по-английски пишется как west). Также появилась версия, что военная операция на Донбассе должна была начаться 22.02.22, отсюда сравнение Z с цифрой «два».

Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Сергей Кувыкин рассказал порталу, что подразделениям часто присваиваются символы — буквы, геометрические фигуры и многое другое. По его словам, это нужно, чтобы различать подразделения между собой.