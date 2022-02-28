Рязанцы приняли участие во флешмобе в поддержку военной операции на Донбассе. Информация об этом появилась в соцсетях в понедельник, 28 февраля.
Жители села Поляны Рязанского района выложили в сеть фото, где наклеили на окна домов и машин букву Z.
Ранее в СМИ появились фото российской военной техники с нанесенной белой краской на борта буквы Z. Как пишет
Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Сергей Кувыкин рассказал порталу, что подразделениям часто присваиваются символы — буквы, геометрические фигуры и многое другое. По его словам, это нужно, чтобы различать подразделения между собой.