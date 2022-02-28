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Рязанцев предупредили об учениях МЧС в ТЦ «Премьер»
Пожарно-тактические учения пройдут на территории торгового центра в понедельник, 28 февраля, в 08:00.

Рязанцев предупредили об учениях МЧС в ТЦ «Премьер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

В понедельник, 28 февраля, в 08:00 на территории торгового центра пройдет пожарно-тактическое учение. В нем будут участвовать 15 единиц техники и 40 человек личного состава.

В МЧС сообщили, что ранее время выбрали, чтобы не менять режим работы магазина. Ранее очевидцы сообщали, что заметили около ТРЦ «Премьер» пожарные машины.