Рязанцев предупредили об учениях МЧС в ТЦ «Премьер»
Пожарно-тактические учения пройдут на территории торгового центра в понедельник, 28 февраля, в 08:00.
Рязанцев предупредили об учениях МЧС в ТЦ «Премьер». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
В понедельник, 28 февраля, в 08:00 на территории торгового центра пройдет пожарно-тактическое учение. В нем будут участвовать 15 единиц техники и 40 человек личного состава.
В МЧС сообщили, что ранее время выбрали, чтобы не менять режим работы магазина. Ранее очевидцы сообщали, что заметили около ТРЦ «Премьер» пожарные машины.