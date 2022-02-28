\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-1°
Втр, 01
-2°
Срд, 02
-2°
ЦБ USD 83.55 -3.38 26/02
ЦБ EUR 93.6 -4.17 26/02
Нал. USD 91 / 150 11:13
Нал. EUR 101 / 160 11:13
Новости
Публикации
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 227
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 086
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
11 343
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
21 февраля 14:21
5 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о повышенном уровне воды на реках
Уровень рек за сутки вырос на 10-32 сантиметра. По словам Вильфанда, рост продолжается.

На реках Рязанской области из-за активного таяния снега начал расти уровень воды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Уровень рек за сутки вырос на 10-32 сантиметра. По словам Вильфанда, рост продолжается.

Специалист отметил, что снега стало больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Точно о половодье будет известно 5 марта.

Отмечается, что уровень рек также вырос в Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областях.