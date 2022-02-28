Рязанцев предупредили о повышенном уровне воды на реках
Уровень рек за сутки вырос на 10-32 сантиметра. По словам Вильфанда, рост продолжается.
На реках Рязанской области из-за активного таяния снега начал расти уровень воды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает
Уровень рек за сутки вырос на 10-32 сантиметра. По словам Вильфанда, рост продолжается.
Специалист отметил, что снега стало больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Точно о половодье будет известно 5 марта.
Отмечается, что уровень рек также вырос в Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областях.