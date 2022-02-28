Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В понедельник, 28 февраля, холодную воду отключили по следующим адресам:

С 09:00 до 13:00:

улица Затинная, дома с 64 по 68, с 72 по 76, дом № 64-а;

улица проезд Речников, дом № 5/9;

улица Рыбацкая, дома с 1 по 13, с 2 по 10/5, дом № 4 (детский сад № 66).

С 09:00 до 17:00:

улица Свободы, дома №№ 24-а, 26-а;

улица Подгорная, дом № 39.

С 09:30 до 18:00:

улица Гайдара, дома с 1 по 63, с 2 по 64;

улица Корнилова, дома с 1 по 63, с 2 по 64;

улица Котовского, дома с 1 по 43, с 2 по 20;

улица Кутузова, дома с 1 по 63, с 2 по 44;

улица Мусоргского, дома с 1 по 63, с 2 по 66;

улица проезд Котовского, дома с 1 по 21, дом № 4;

улица Ушакова, дома с 1 по 63, с 2 по 64;

улица Щорса, дома с 1 по 31, с 2 по 32.

Подвоз технической воды организовали по адресу: улица Щорса, дом № 5.

С 10:15 до 17:00 воды не будет на улице Забайкальской, в доме № 18.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.