Россия и Украина проведут еще одну встречу

Встреча длилась около пяти часов. По словам Мединского, на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Представитель России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что страны проведут еще одну встречу. Об этом передает РИА Новости .

Встреча длилась около пяти часов. По словам Мединского, на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Он сообщил, что следующая встреча пройдет в ближайшие дни на границах Польши и Беларуси.

Напомним, переговоры прошли в понедельник, 28 февраля.