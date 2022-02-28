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Россия и Украина проведут еще одну встречу
Встреча длилась около пяти часов. По словам Мединского, на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Представитель России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что страны проведут еще одну встречу. Об этом передает РИА Новости.

Встреча длилась около пяти часов. По словам Мединского, на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Он сообщил, что следующая встреча пройдет в ближайшие дни на границах Польши и Беларуси.

Напомним, переговоры прошли в понедельник, 28 февраля.