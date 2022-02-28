Путин подписал указ о мерах борьбы с санкциями

Согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января. Правило распространится на накопленные средства. Их нужно будет продать в течение трех дней.

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в связи с «недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января. Правило распространится на накопленные средства. Их нужно будет продать в течение трех дней.

Также документ запрещает валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.