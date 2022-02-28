Путин озвучил условия для завершения конфликта на Украине
Президент отметил, что урегулирование возможно только при безусловном учете интересов России в сфере безопасности.
Путин озвучил условия для завершения конфликта на Украине. Об этом пишет
В понедельник, 28 февраля, президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал условия урегулирования ситуации вокруг Украины.
Путин отметил, что урегулирование возможно только при безусловном учете интересов России в сфере безопасности: признание российского суверенитет над Крымом, демилитаризация и денацификации Украины, а также нейтральный статус украинского государства.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегации.