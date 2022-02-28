Представитель российской делегации назвал главный итог переговоров в Белоруссии
Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Представитель российской делегации назвал главный итог переговоров в Белоруссии. Об этом пишет
Глава международного комитета Госдумы, член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что главный итог переговоров — это то, что стороны слышат друг друга.
Он отметил, что формат переговоров состоялся и следующим шагом будет консультация по итогам встречи в Москве и в Киеве.
Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины были запланированы на утро понедельника, 28 февраля. Украинская сторона два раза отказывалась от переговоров на территории Белоруссии. Встреча началась днем, первый раунд завершился вечером.