Песков: у России нет планов поддержки граждан на фоне спецоперации на Украине

Пресс-секретарь заявил журналистам, что меры поддержки будут рассматривать по мере поступления проблем.

У России нет планов поддержки граждан на фоне спецоперации на Украине. Об этом пишет URA.RU .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские власти не планируют оказывать помощь населению из-за проведения военной операции на Украине.

«Пока у нас ничего не произошло. По мере поступления проблем [будем рассматривать такую меру]", — сообщил Дмитрий Песков.