Первый канал опроверг информацию о закрытии «Вечернего Урганта»

В пресс-службе телеканала заявили, что информация о закрытии — ложь.

Пресс-служба Первого канала опровергла информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Об этом передает РИА Новости .

Ранее в Telegram появилась информация о том, что программу закроют.

В пресс-службе телеканала заявили, что это ложь.

«Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта», — отметили на Первом канале.