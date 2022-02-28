Переговоры России и Украины запланировали на утро 28 февраля

Дипломат Сергей Кислица заявил журналистам, что власти Украины ждут от России прекращения боевых действий и вывода войск.

Переговоры России и Украины запланированы на утро 28 февраля. Об этом пишет РИА Новости .

Постоянный представитель Украины при ООН, дипломат Сергей Кислица заявил журналистам, что власти страны ждут от России прекращения боевых действий и вывода войск. Он отметил, что капитулировать Украина не планирует.

«Мы всегда надеемся на мирные переговоры, мы всегда надеялись на мирные переговоры», — добавил Кислица.

Переговоры запланированы на утро понедельника, 28 февраля, на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Киев два раза отказывался от переговоров с Россией. Вечером в воскресенье, 27 февраля, представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о начале переговоров делегаций двух стран. Российская сторона информацию опровергла.