На Украине из тюрем освободили заключенных «с боевым опытом» для участия в военных действиях

С некоторых участников АТО (антитеррористическая операция вооруженных сил Украины на Донбассе) снимут все санкции.

На Украине из тюрем освободили заключенных «с боевым опытом». Об этом пишет RT .

В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем он сообщил, что из-под стражи освободили ряд украинцев «с опытом ведения боевых действий» в условиях военного положения.

Зеленский также уточнил, что с некоторых участников АТО (антитеррористическая операция вооруженных сил Украины на Донбассе) снимут все санкции.

«Было принято непростое с моральной точки зрения решение — в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину», — заявил президент Украины.

Ранее об освобождении заключенных для участия в военных действиях рассказали в украинской генпрокуратуре.