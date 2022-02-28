МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем турнирам

Также международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает временное отстранение российских сборных от участия в международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать во всех турнирах. Об этом передает РБК .

Также Reuters сообщил, что международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает временное отстранение российских сборных от участия в международных соревнованиях.