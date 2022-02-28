Глава Центробанка заявила о резком росте инфляционных ожиданий

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для защиты сбережений россиян от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют возросшие инфляционные риски.

Глава Центробанка заявила о резком росте инфляционных ожиданий. Об этом пишет « Интерфакс ».

В понедельник, 28 февраля, на внеочередном заседании совета директоров председатель Ц. Б. Эльвира Набиуллина сказала, что денежно-кредитная политика Банка России будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности. Она зависит от динамики обменного курса, которая увеличивает инфляционные ожидания

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор, она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что для защиты сбережений россиян от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют возросшие инфляционные риски.

Набиуллина обратилась к банкам и призвала их идти навстречу клиентам.

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%.