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Глава Центробанка заявила о резком росте инфляционных ожиданий
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для защиты сбережений россиян от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют возросшие инфляционные риски.

Глава Центробанка заявила о резком росте инфляционных ожиданий. Об этом пишет «Интерфакс».

В понедельник, 28 февраля, на внеочередном заседании совета директоров председатель Ц. Б. Эльвира Набиуллина сказала, что денежно-кредитная политика Банка России будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности. Она зависит от динамики обменного курса, которая увеличивает инфляционные ожидания

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор, она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что для защиты сбережений россиян от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют возросшие инфляционные риски.

Набиуллина обратилась к банкам и призвала их идти навстречу клиентам.

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%.