Глава Центробанка заявила о резком росте инфляционных ожиданий. Об этом пишет «
В понедельник, 28 февраля, на внеочередном заседании совета директоров
«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор, она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — отметила Набиуллина.
Глава ЦБ подчеркнула, что для защиты сбережений россиян от обесценивания нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют возросшие инфляционные риски.
Набиуллина обратилась к банкам и призвала их идти навстречу клиентам.
Напомним, ранее стало известно, что Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%.