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ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от международных соревнований
Таким образом, сборная России по футболу не будет участвовать в стыковых матчах отбора и пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, а московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от международных соревнований. Об этом пишет «Чемпионат».

Международная федерация футбола (ФИФА) и союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в своих турнирах из-за ситуации на Украине. Таким образом, сборная России по футболу не будет участвовать в стыковых матчах отбора и пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Из-за отстранения московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».

Также сообщается, что УЕФА расторг контракт с компанией «Газпром» во всех соревнованиях в рамках Лиги чемпионов УЕФА, соревнований национальных сборных и чемпионат Европы по футболу 2024 года.