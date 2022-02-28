ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от международных соревнований

Таким образом, сборная России по футболу не будет участвовать в стыковых матчах отбора и пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, а московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от международных соревнований. Об этом пишет « Чемпионат ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в своих турнирах из-за ситуации на Украине. Таким образом, сборная России по футболу не будет участвовать в стыковых матчах отбора и пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Из-за отстранения московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».