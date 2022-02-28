Доллар и евро обновили исторические максимумы на рынке Forex
В понедельник, 28 февраля, доллар вырос до 113,5 рублей, а евро — до 127 рублей.
Доллар и евро обновили исторические максимумы на рынке Forex. Об этом пишет
Согласно данным агентства Bloomberg, в понедельник, 28 февраля, доллар вырос до 113,5 рублей, а евро — до 127 рублей. По сравнению с данным пятницы, 25 февраля, доллар прибавил 28,6%, а евро — 29,5%.
Ранее эксперты предупредили, что доллар может стоить 100-120 рублей, но через неделю вернется к отметке 85 рублей.