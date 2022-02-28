Делегация Рязанской области провела переговоры с торгпредом России в Армении
Встреча прошла в расширенном формате с участием представителей рязанского бизнеса.
28 февраля в Армении по поручению губернатора Николая Любимова члены делегации Рязанской области во главе с зампредом регионального правительства Артемом Никитиным провели деловые переговоры с торгпредом России в Армении Анной Донченко. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Встреча прошла в расширенном формате с участием представителей рязанского бизнеса. Представители компаний региона предложили варианты сотрудничества и рассказали о потенциале своих предприятий, которые сегодня выпускают современную качественную продукцию, востребованную в строительстве, медицине, пищевой промышленности, рыболовецкой отрасли, IT-сфере, производстве мебели, приборов и оборудования. У всех рязанских компаний в рамках бизнес-миссии запланированы В2 В переговоры. На встрече шла речь о поддержке, на которую может рассчитывать рязанский бизнес со стороны Армении, о реверсных бизнес-миссиях, поставках востребованных товаров, в том числе продвижении на рынок рязанской высокотехнологичной продукции и IT-услуг. Торгпред России в Армении Анна Донченко представила все возможности своего института и подробно ответила на вопросы рязанских производителей."15 рязанских компаний привезли свои инициативы, предложения, проекты для бизнеса Армении. В Ереване открывается шоу-рум товаров рязанских производителей, который будет работать в течение двух месяцев. Мы планируем максимально показать армянскому бизнес-сообществу всё то, чем мы гордимся. Это качественная продукция, надежное партнерство и, конечно, коммуникации, которые мы будем совместно здесь выстраивать. Надеемся, что такая работа в рамках бизнес-миссии — это только начало нашего сотрудничества между бизнесом Рязанской области и Армении. По всем основным отраслям нашей экономики мы готовы представить перспективные предложения", — сказал зампред рязанского правительства. Он выразил готовность реализовать на территории Рязанской области проект армянских коллег, подобный шоу-руму рязанских предприятий, который организован в Ереване.
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