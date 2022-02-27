Зеленский отказался от переговоров с Россией на территории Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Гомеле, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Гомеле, сообщает ТАСС .

Зеленский записал видеообращение к народу Белоруссии. В нем он заявил, что готов проводить переговоры в Варшаве, Будапеште или Стамбуле, но не в Гомеле, так как с территории Белоруссии происходят боевые действия.

При этом Зеленский отметил, что хочет мира и переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с Украиной.