В Рязанской области 28 февраля ожидается снег
В Рязанской области в понедельник, 28 февраля, днем временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, морось. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 28 февраля, днем временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, морось. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью временами пройдет снег.
Гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −7…−2 градуса, днем −3…+2 градуса.