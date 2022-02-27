В Краснодарском крае украинские военные обстреляли воинскую часть
У станицы Должанской на Кубани украинцы обстреляли российскую воинскую часть. Трое военных ранены, сообщает СК РФ.
У станицы Должанской на Кубани украинцы обстреляли российскую воинскую часть. Трое военных ранены, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным Следственного комитета, это произошло в субботу, 26 февраля. Уничтожены три передвижные радиолокационные станции. Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ получили ранения различной степени тяжести.
Также Следственный комитет возбудил уголовные дела после двух случаев обстрела территории в Краснодарском крае. Выстрелы украинских военных были зафиксированы около поселка Широчанка Ейска и в 10 километрах от Приморско-Ахтарска.