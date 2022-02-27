В Калужской области предотвратили теракт
ФСБ предотвратила теракт против сотрудников правоохранительных органов в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.
ФСБ предотвратила теракт против сотрудников правоохранительных органов в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Готовивший нападение по указанию ИГ (запрещенная в России террористическая организация) гражданин одной из среднеазиатских стран задержан и дает признательные показания. Неподалеку от его дома нашли компоненты для изготовления бомбы и взрывчатку.