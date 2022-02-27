Украина проведет переговоры с российской делегацией в Белоруссии
Украина согласилась на переговоры с Россией в Гомельской области. Делегация России едет на место переговоров. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.
Украина согласилась на переговоры с Россией в Гомельской области. Делегация России едет на место переговоров. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, сообщает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Российская сторона готова полностью готова к переговорам и ждет, добавил Песков.
По предварительной информации, украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Точицкий.