Российские войска прорвали оборону Харькова
Российские войска вошли в Харьков. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. По данным Минобороны России, в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.
Российские войска вошли в Харьков. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
По его словам, российские войска прорвали оборону города. Идут бои. Синегубов попросил гражданских лиц не выходить на улицу.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с военной техникой.
По данным Минобороны России, в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.