Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федарации Дмитрий Песков в воскресенье, 27 февраля.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 27 февраля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — сказал Песков.