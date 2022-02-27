«Новая газета»: в украинском плену оказался служивший в Рязанском десантном училище офицер
Рязанской «Новой газете» стало известно, что на Украине в плен попал 30-летний капитан Алим Бикоев, проходивший службу в Рязанском десантном училище.
Рязанской
По данным издания, видео с допросом капитана и другого десантника опубликовано на украинском YouTube-канале. Журналисты смогли установить личность офицера.
Алим Бикоев родом из Владикавказа, жил в Рязани, служил в РВВДКУ, потом в Улан-Удэ.
На допросе он рассказал, что привлекался на учениях в Крыму.
Официально информация не подтверждена.