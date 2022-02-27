На Украине заявили о начале переговоров с Россией
В белорусском Гомеле начались переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского президента Владимира Зеленского в воскресенье, 27 февраля.
В белорусском Гомеле начались переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает
Представитель Зеленского в Конституционном суде Вениславский заявил о начале переговоров делегаций двух стран.
При этом российская сторона опровергла сообщения о начале переговоров, заявив, что стороны только прибывают к назначенному месту.