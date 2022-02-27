На Украине освободят заключенных для участия в боевых действиях
Украинские власти освободят заключенных, которые были военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора.
Украинские власти освободят заключенных, которые были военными. Об этом сообщает
«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», — заявил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк телеканалу «Громадське».
По словам генпрокурора, речь идет о многих людях, которые отбывают наказание по всей стране.