Минобороны России сообщило о жертвах в ходе операции на Украине
«Но наши потери многократно меньше», — заявили в Минобороны.
Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе военной операции на территории Украины.
«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — говорится в сообщении Минобороны.
Точное число погибших и раненых не называется.
Сообщается, что потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил больше.