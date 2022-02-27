Минобороны России переводит силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает РИА Новости.
Президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает
Путин дал это распоряжение на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
По словам Путина, Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.