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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город окружен
По словам мэра Киева Виталия Кличко, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена, сообщает РБК со ссылкой на интервью Associated Press.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена, сообщает РБК со ссылкой на интервью Associated Press.

Кличко спросили о планах эвакуации гражданских лиц, если город возьмут российские части. Он ответил, что это сделать невозможно, поскольку все пути заблокированы.

«Мы находимся на границе гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов разрушена», — добавил Кличко.