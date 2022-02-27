Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город окружен

По словам мэра Киева Виталия Кличко, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена, сообщает РБК со ссылкой на интервью Associated Press.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, все выезды из города заблокированы, а инфраструктура для доставки продовольствия разрушена, сообщает РБК со ссылкой на интервью Associated Press.

Кличко спросили о планах эвакуации гражданских лиц, если город возьмут российские части. Он ответил, что это сделать невозможно, поскольку все пути заблокированы.

«Мы находимся на границе гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов разрушена», — добавил Кличко.