Евросоюз полностью закроет воздушное пространство для России
Евросоюз полностью закрывает небо для российских самолетов, сообщает ТАСС. Об этом заявила в воскресенье, 27 февраля, в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз полностью закрывает небо для российских самолетов, сообщает
Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы или контролируются Россией.
«Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, запрет касается в том числе частных самолетов.