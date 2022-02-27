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Эксперты предупредили о возможном скачке доллара до 120 рублей
Россиян предупредили, что доллар может резко подскочить до 120 рублей в случае заморозки активов банков. Об этом заявил РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников.

Россиян предупредили, что доллар может резко подскочить до 120 рублей в случае заморозки активов банков. Об этом заявил РИА Новости руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников.

Ранее Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации. После обвального падения рубля в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. Торги закрылись на уровне 85,25 рубля за доллар и 95,21 рубля за евро.

«Доллар может стоить и 100 и 120 рублей, потому что самое страшное это не SWIFT, а заморозка российских активов. Непонятно, сколько активов будет заморожено валютных. На первый взгляд 35%. Далее Центробанк поднимет ставку до 13-14%, и доллар через неделю опять вернется на 85 рублям», — отметил Верников.

Он добавил, что вероятность биржевых каникул очень велика.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-Банка и «Открытия». В перечень вошли в том числе банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Банковские карты систем Visa и Mastercard будут работать на территории России. Ограничения коснутся использования карт этих систем за пределами России.

Страны Запада решили отключить некоторые российские банки от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.