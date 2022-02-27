Дуров высказался об отключении Telegram в России и Украине

Павел Дуров заявил, что может частично или полностью ограничить пользователям России и Украины работу приложения Telegram. Это связано с большим количеством непроверенной информации, отметил он.

Павел Дуров заявил, что может частично или полностью ограничить пользователям России и Украины работу приложения Telegram. Это связано с большим количеством непроверенной информации, отметил основатель мессенджера.

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — заявил Дуров.

По его словам, ограничения могут последовать в случае эскалации ситуации.

Позже Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что после многочисленных просьб пользователей на подобные меры решили не идти.«Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — заключил Дуров.