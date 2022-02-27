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Центробанк заявил, что имеет ресурсы для поддержания стабильности финсистемы
Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами, чтобы поддержать финансовую стабильность и обеспечить операционную непрерывность работы финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами, чтобы поддержать финансовую стабильность и обеспечить операционную непрерывность работы финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО „тонкой настройки“ в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», — сообщил регулятор.

Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит ломбардный список. Решено непрерывно предоставлять российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. По аукциону РЕПО «тонкой настройки» в понедельник не будет установлено лимитов.

Средства на счетах клиентов в российских банках находятся в сохранности и доступны для получения в любой момент времени. Банковские сервисы работают в обычном режиме.