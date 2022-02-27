Центральную Россию с наступлением весны ждет похолодание

Жителей Центральной России ждет холодное начало весны. Об этом заявил
По его словам, зашедший на северо-запад Русской равнины скандинавский антициклон будет влиять на Центральную Россию, но усилит северную тягу ветров, что одновременно с малооблачной погодой будет благоприятствовать интенсивному выхолаживанию воздуха.
В ночь на понедельник, 28 февраля, температура понизится до минус 3-8, во вторник и среду ночные морозы усилятся до минус 5-10.
«В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло», — пояснил Тишковец.
С четверга черноморский циклон будет сопровождаться облачностью и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега. В четверг и пятницу температура ночью составит ноль — минус 5, днем минус 2 — плюс 3. В выходные наступят мартовские холода, подытожил Тишковец.