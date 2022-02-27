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Центральную Россию с наступлением весны ждет похолодание
Жителей Центральной России ждет холодное начало весны. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей Центральной России ждет холодное начало весны. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, зашедший на северо-запад Русской равнины скандинавский антициклон будет влиять на Центральную Россию, но усилит северную тягу ветров, что одновременно с малооблачной погодой будет благоприятствовать интенсивному выхолаживанию воздуха.

В ночь на понедельник, 28 февраля, температура понизится до минус 3-8, во вторник и среду ночные морозы усилятся до минус 5-10.

«В дневные часы, подогреваемые мартовским солнцем, столбики термометров с трудом, но все-таки дотянутся до нулевой отметки. Тем не менее, такое похолодание в начале весны является традиционным, и всего-навсего лишь вернет температурный фон в свое климатическое русло», — пояснил Тишковец.

С четверга черноморский циклон будет сопровождаться облачностью и осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега. В четверг и пятницу температура ночью составит ноль — минус 5, днем минус 2 — плюс 3. В выходные наступят мартовские холода, подытожил Тишковец.