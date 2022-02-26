Зеленский поднял вопрос о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь стране, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь стране, сообщает ТАСС .

Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в Е. С. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь», — написал он в субботу, 26 февраля, в Twitter.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, которые закрепляют стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.