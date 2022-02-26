Зеленский поднял вопрос о членстве Украины в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь стране, сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета дальнейшую помощь стране, сообщает
Зеленский сообщил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.
«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в
В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, которые закрепляют стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.