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Володин заявил, что Зеленский уехал из Киева
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и сейчас находится во Львове. Об этом он написал 26 февраля в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и сейчас находится во Львове. Об этом он написал 26 февраля в своем Telegram-канале.

По утверждению Володина, украинского президента не было уже накануне в столице. Вместе с окружением он находится во Львове, где ему оборудовали место для проживания. Володин считает, что видео Зеленского в соцсетях записаны заранее.

Спикер Госдумы рассказал, что получил эту информацию от депутатов Рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве.

При этом утром на видео глава Украины сообщил, что находится в Киеве.